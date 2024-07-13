نجم برشلونة متهم بتزوير شهادتي ماجستير

فتحت السلطات البولندية التحقيق في صحة شهادتي ماجستير لاعب كرة القدم الدولي ونجم نادي برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي بعد الاشتباه بأنهما مزورتان، وفق ما ذكرته الصحافة في بولندا.

وأصبح لاعب كرة القدم البولندي الدولي ونجم بايرن ميونخ سابقا لاعب نادي برشلونة الإسباني حاليا متهم بالغش والخداع بعد حصوله على شهادتين في التربية من جامعة لودز الخاصة من دون إجراء الاختبارات اللازمة للحصول عليها

وقات صحف ومواقع بولندية إنه يجري الآن تحقيق في شبهات احتيال روبرت ليفاندوفسكي المتهم بالحصول على شهادات دون اجتياز الاختبارات المطلوبة على الإطلاق.

ولم يتم اكتشاف اسم اللاعب إلا عندما تم فتح تحقيق واسع النطاق في تجارة غير مشروعة بالشهادات تورط فيه مدير سابق لنادي كرة القدم يدعى زبيغنيو، حيث ظهر اسم ليفاندوفسكي بين الذين حصلوا على شهادات من جامعة لودز.

ووفق الموقع البولندي تم الكشف عن الشكوك أيضا بعد شهادة أحد الأساتذة الذي أشار إلى أن اللاعب لم يكن حاضرا أبدا في جلسات الامتحان.

وذكر موقع بولندي، أن ليفاندوفسكي يملك شهادتين أخريين شرعيتين دون نقاش بكالوريوس وماجستير في التعليم البدني، حاز عليهما في 2017 و2020 بجامعة وارسو بعد 13 عاما من الدراسة.

ووفق الموقع ذاته بدأ هداف برشلونة الدراسة في 2007 أي بعد عام من بدئه مشواره الرياضي ما أخر مسيرته التعليمية قليلا، وهو ما دفع المحققين إلى البحث أكثر في استطاعته الحصول على الوقت الكافي لامتلاك شهادتي ماجستير في الوقت نفسه الذي كان خلال يعاني للحصول على واحدة، ومن جانب آخر أفاد دفاع روبرت ليفاندوفسكي بأنه ليس لديه ما يخفيه، وأنه ينوي توضيح الوضع.