جائزة الفوز بلقب يورو 2024 لـ "الأسود الثلاثة" أكبر من التتويج بكأس العالم

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، أن نجوم إنجلترا سيحظون بمكافأة ضخمة تبلغ قيمتها 14 مليون جنيه إسترليني حال فوزهم على إسبانيا في النهائي والتتويج ببطولة "يورو2024".

وبعد خسارة "الأسود الثلاثة" بركلات الترجيح أمام إيطاليا في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا 2020، يأمل فريق غاريث ساوثغيت في تحقيق الفوز هذه المرة في برلين.

وعلاوة على تحقيق المجد في البطولة الأوروبية، سيحظى نجوم الفريق بمكافأة مجزية إذا تمكنوا من "جلب الكأس إلى الوطن".

وأكدت الصحيفة: "أن ذلك بسبب تفاوضهم على الحصول على جزء كبير من مبلغ الـ24 مليون جنيه إسترليني الذي ستحصل عليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وسيتقاسم اللاعبون، بمن فيهم القائد هاري كين والنجم المتألق جود بيلينغهام، جزءاً من هذا المبلغ يصل إلى 9.6 مليون جنيه إسترليني.

وسيحصل المدير الفني البالغ من العمر 53 عاماً على مكافأة تتجاوز 4 ملايين جنيه إسترليني، بينما سيحصل مساعده ستيف هولاند على مبلغ كبير أيضاً.

يعد هذا المبلغ الإجمالي البالغ 14 مليون جنيه إسترليني رقماً قياسياً جديداً مقارنة بكأس العالم 2022، حيث كان اللاعبون سيحصلون على 13 مليون جنيه إسترليني.