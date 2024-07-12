ألتوبيلي يحتفظ بأسرع هدف للاعب بديل في أمم أوروبا

أعاد مشهد اشتراك المهاجم أولي واتكينز في الدقيقة 81 من مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره الهولندي وتسجيله هدف الفوز (2-1) في الدقيقة (90+1) والتأهل إلى نهائي كأس أوروبا 2024، شريط الذاكرة إلى النجم الإيطالي أليساندرو ألتوبيلي الذي لايزال يحتفظ بالرقم القياسي لأسرع هدف سجله لاعب بديل في نهائيات أمم أوروبا، وكان في مرمى الدنمارك بنسخة عام 1988، بعد نزوله إلى أرضية الملعب بدقيقة واحدة.

واستضافت ألمانيا الغربية النسخة الثامنة من البطولة القارية، التي شهدت مشاركة ثمانية منتخبات، ليدشن المنتخب الإيطالي مشواره بتعادل إيجابي من أصحاب الضيافة بنتيجة (1-1)، قبل أن يتمكن جيانلوكا فيالي من إهداء الطليان هدف الفوز في ثانية مباريات المجموعة الأولى على حساب إسبانيا، متبوعة بالمباراة الختامية لدور المجموعات، التي دفع خلالها المدرب أزيليو فيتشيني بلاعبه أليساندرو ألتوبيلي إلى أرضية الملعب في الدقيقة (66) من عمر المباراة بدلاً من زميله روبرتو مانشيني، إذ فاجأ ألتوبيلي الدفاعات الدنماركية بتسجيله الهدف الأول لإيطاليا بعد مضي دقيقة واحدة على مشاركته في مباراة حسمها «الآزوري» بهدفين نظيفين.

ودعت إيطاليا البطولة من الدور نصف النهائي، بالخسارة أمام الاتحاد السوفييتي بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر الأخير بالنتيجة ذاتها في المباراة النهائية أمام هولندا التي حصد منتخبها لقب تلك النسخة، في مباراة ماتزال تحتفظ بإنجاز الهدف الأجمل تاريخياً الذي وقع عليه أسطورة الكرة الهولندي ماركو فان باستن.