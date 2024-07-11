كأس أوروبا.. 6 نجوم في صدارة الهدافين

يعتلي ستة نجوم قائمة الهدافين في كأس أوروبا 2024 في كرة القدم المقامة في ألمانيا حتى 14 يوليو، بينهم لاعبان وصلا مع منتخبي بلادهما إلى المباراة النهائية بين انجلترا وإسبانيا المقررة الأحد (23:00 بتوقيت الإمارات).

3 أهداف

جورج ميكوتادزه (جورجيا)، جمال موسيالا (ألمانيا)، إيفان سخرانس (سلوفاكيا)، كودي خاكبو (هولندا)، داني أولمو (إسبانيا)، هاري كاين (انجلترا).



هدفان

فلوريان فيرتس، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، دونيل مالن (هولندا)، رازفان مارين (رومانيا)، جود بيلينغهام (انكلترا)، فابيان رويس (إسبانيا)، ميريح ديميرال (تركيا)، بريل إمبولو (سويسرا)

هدف

إيمري دجان، إيلكاي غوندوغان (ألمانيا)، كوادوو دواه، ميشال أبيشر، جيردان شاكيري، دان ندويي، ريمو فرويلر، روبن فارغاس (سويسرا)، بارناباش فارغا، كيفن تشوبوت (المجر)، ألفارو موراتا، داني كارفخال، فيران توريس، رودري، نيكو وليامس، ميكيل ميرينو، لامين جمال (إسبانيا)، أليساندرو باستوني، نيكولو باريلا، ماتيا زاكانيي (ايطاليا)، نديم بيرامي (ألبانيا)، آدم بوكسا، كرشيشتوف بيونتيك، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، فاوت فيخهورست، ممفيس ديباي، ستيفان دي فري، تشافي سيمونز (هولندا)، كريستيان إريكسن، مورتن هيولماند (الدنمارك)، إريك يانجا، جان كارنيتشنيك (سلوفينيا)، نيكولاي ستانتشيو، دنيس دراغوش (رومانيا)، كاظم لاتشي، كلاوس غياسولا (ألبانيا)، أندري كراماريتش، لوكا مودريتش (كرواتيا)، لوكا يوفيتش (صربيا)، لوكاش بروفود، باتريك شيك، توماش سوتشيك (تشيكيا)، فرانسيسكو كونسيساو، برناردو سيلفا، برونو فرنانديش (البرتغال)، مرت مولدور، أردا غولر، كريم اكتوركوغلو، هاكان تشالهانأوغلو، دجنك توسون، ساميت أكايدين (تركيا)، ميكولا شابارينكو، رومان ياريمتشوك (أوكرانيا)، غيرنوتت تراونر، كريستوف باومغارتنر، ماركو أرناوتوفيتش، رومانو شميد، مارسيل سابيتسر (النمسا)، يوري تيليمانس، كيفن دي بروين (بلجيكا) كيليان مبابي، راندال كولو مواني (فرنسا)، أوندري دودا (سلوفاكيا)، خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا)، بوكايو ساكا، أولي واتكينز (إنكلترا).

أهداف عكسية

الألماني أنتونيو روديغر (في مباراة اسكتلندا)، النمسوي ماكسيميليان فوبر (في مباراة فرنسا)، التشيكي روبن هراناتش (في مباراة البرتغال)، الألباني كلاوس غياسولا (في مباراة كرواتيا)، الإيطالي ريكاردو كالافيوري (في مباراة إسبانيا)، التركي ساميت أكايدين (في مباراة البرتغال)، الهولندي دونيل مالن (في مباراة النمسا)، الإسباني روبان لو نورمان (في مباراة جورجيا)، البلجيكي يان فيرتونغن (في مباراة فرنسا)، التركي مرت مولدور (في المباراة ضد هولندا).