بطل جديد لكأس العراق.. الشرطة حقق اللقب الأول في تاريخه

توج فريق الشرطة بطل الدوري العراقي لكرة القدم بلقب مسابقة الكأس المحلية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على القوة الجوية 1-0 في المباراة النهائية محققا الثنائية.

ويدين الشرطة بفوزه الى البرازيلي لوكاس سانتس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ولم يتاثر الشرطة بغياب أبرز هدافيه عبد المجيد ابو بكر بسبب الاصابة.

ووصل الشرطة الى المباراة النهائية للمسابقة للمرة السابعة في تاريخه، خسر مرتين خلالها أمام القوة الجوية.

وبلغ الشرطة والقوة الجوية المباراة النهائية بفوزهما على النفط والزوراء تواليا وبنتيجة واحدة بهدف دون رد.

ويعد الزوراء أكثر الفرق تتويجا بلقب الكاس (16 مرة) ثم القوة الجوية (6 مرات) والطلبة الذي أقصى من المسابقة هذا الموسم، مرتين.