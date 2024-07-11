الإيسلندي هالغريمسون مدربا جديدا لمنتخب إيرلندا

عُيِّن المدرب الإيسلندي السابق لمنتخب جامايكا لكرة القدم هيمير هالغريمسون مدربًا جديدًا لجمهورية أيرلندا.

وكان هالغريمسون هو الاختيار المفاجئ لخلافة المدير الفني المؤقت المدافع الدولي السابق جون أوشي الذي تولى المسؤولية منذ رحيل ستيفن كيني في نوفمبر من العام الماضي.

وسيخوض المدرب البالغ من العمر 57 عامًا أول مباراة له على رأس الإدارة الفنية لمنتخب إيرلندا عندما يواجه إنجلترا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل.

وقال هالغريمسون: "إيرلندا بحق دولة كروية فخورة بنفسها، وقد أنتجت باستمرار لاعبين موهوبين واستمتعت بالعديد من اللحظات التي لا تنسى في البطولات الدولية الكبرى".

وأضاف: "لدينا فريق شاب ومثير يتمتع بإمكانات حقيقية، وأنا أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع اللاعبين للمساعدة في تدريبهم وتوجيههم نحو تحسين الأداء والنتائج، مما يضمن التأهل والمنافسة في البطولات الكبرى بشكل منتظم".

ويضع هالغريمسون الذي كان مدربًا مشتركًا لإيسلندا مع لارس لاغرباك عندما أخرجت إنجلترا من بطولة أوروبا 2016 في ثمن النهائي، نصب عينيه قيادة إيرلندا إلى كأس العالم 2026.

وقال: "لدينا مباريات مهمة ومثيرة مقبلة في دوري الأمم الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام وحملة ضخمة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل".

وتابع "مسؤوليتي تدريب وإعداد وتطوير فريقنا بأفضل شكل ممكن لتحقيق النتائج على أرض الملعب وجعل مشجعينا سعداء وفخورين".

واستقال هالغريمسون من تدريب جامايكا عقب خروجها من الدور الأول لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة عقب خسارتها مبارياتها الثلاث في المجموعة الثانية امام المكسيك والاكوادور وفنزويلا.

استلم مهمة تدريب جامايكا في عام 2022، ولفت انتباه مدير كرة القدم في الاتحاد الإيرلندي للعبة مارك كانهام.

وقال كانهام "في وقت سابق من هذا العام، حددنا هيمير باعتباره المرشح الأول لدينا والذي تتوافق قدراته وخبرته مع معاييرنا".