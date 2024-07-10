المغربي عبد الرزاق حمدالله قريب من الدوري الإماراتي

أكدت تقارير وأخبار صحفية عن تلقي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، عرضا للانتقال إلى الدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل عبد الرزاق حمدالله لصفوف فريق الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 قادمًا من فريق النصر السعودي، ولكنه وافق على الرحيل من صفوف فريق الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتراضي.

وقالت قناة "الكأس" القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن نادي الشارقة الإماراتي قدم عرضًا للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله للتعاقد معه بعد الخلافات المالية التي حدثت في مفاوضاته الحالية مع التعاون السعودي.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن حمدالله طلب زيادة راتبه الشهري من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين ونصف المليون، وهو ما يتسلمه سنويا من الاتحاد، ما تسبب في حدوث خلاف مع فريق التعاون، إضافةً إلى برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض النجم المغربي حمدالله مع فريق الاتحاد هذا الموسم 24 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 19 هدف وصناعة ثلاثة أهداف.