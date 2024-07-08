المدرب ساوثغيت.. 100 مباراة مع إنجلترا من دون ألقاب

يواصل منتخب إنجلترا طريقه بقوة في بطولة كأس أوروبا «يورو 2024»، المقامة حالياً في ضيافة ألمانيا، وذلك بعد أن فك عقدة ركلات الترجيح أول من أمس، أمام منتخب سويسرا عقب التعادل بينهما في ربع النهائي بنتيجة 1-1، وبعد شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة. وحجزت إنجلترا مكانها في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل أمام هولندا، الفائزة بدورها على تركيا بنتيجة 2-1.

وشهدت مباراة إنجلترا مجموعة من الأرقام المميزة، بينها المباراة الـ100 لمدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، الذي احتفل خلالها بطريقة مميزة، حيث يملك في سجله 61 فوزاً و23 تعادلاً و16 هزيمة، لكنه لم يحقق أي لقب حتى الآن، ويأمل أن يفك العقدة في البطولة الحالية، ويهدي إنجلترا اللقب الأوروبي الذي لم يسبق لها أن حققته من قبل، إذ لقب المونديال هو الوحيد لديها في تاريخ مشاركاتها في البطولات الكبرى. وساوثغيت هو ثالث مدرب في تاريخ إنجلترا يصل إلى المباراة الـ100، بعد المدربين التاريخيين، والتر وينتربوتوم والسير ألف رامسي.

لكن ساوثغيت يتعرض لضغوط جماهيرية كبيرة، وذلك بسبب اختياراته للتشكيلة، وطريقة اللعب، كون إنجلترا لم تقنع حتى الآن في البطولة الحالية، رغم توفرها على أسماء مميزة.

في جانب آخر، كان لافتاً خلال لقاء سويسرا، نجاح نجم أرسنال ومنتخب إنجلترا، بوكايو ساكا في تعويض جماهيره عن خيبة الأمل التي ألمت بهم حينما أهدر ركلة الجزاء الأخيرة لبلاده خلال المواجهة أمام إيطاليا في نهائي يورو 2020. وقال ساكا في تصريح صحافي بعد المباراة إن ثقته بنفسه لم تتزعزع أبداً، وذلك بعد حصوله على جائزة رجل المباراة. وكان ساكا وراء هدف التعديل أمام سويسرا، ثم سدد بنجاح ركلته خلال ضربات الجزاء الترجيحية.

وانتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل متفوقاً بنتيجة 3/5 بعدما نجح في تسديد جميع الركلات الخمس بأقدام كول بالمر وجود بيلينغهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترنت ألكسندر أرنولد.

وقال ساكا «من الممكن أن تفشل مرة، لكن لديك خيار إما أن تضع نفسك في هذه الوضعية مجدداً أم لا، أنا رجل سأضع نفسي في الموقف نفسه، أثق بنفسي».

وأضاف «حينما رأيت الكرة تعانق الشباك، كنت سعيداً للغاية». وأوضح «لن أركز على الماضي، لقد انتهى، يمكنني فقط التركيز على الوقت الحالي وعلى تنفيذ ركلة الجزاء».

. إنجلترا بقيادة ساوثغيت فازت في 61 مباراة، وتعادلت 23 مرة، وتعرضت لـ16 هزيمة.