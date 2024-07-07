هولندا تقضي على آمال تركيا في أول مواجهة بالبطولات الكبرى

قلبت هولندا تخلفها أمام تركيا الى فوز 2-1 على الملعب الأولمبي في برلين وبلغت الدور نصف النهائي من كأس اوروبا لكرة القدم.

وتقدمت تركيا بهدف سجله ساميت أكايدين (35)، وردت هولندا بهدفين عبر ستيفان دي فري (70) ومرت مولدور (76 خطأ في مرمى منتخب بلاده)، وضربت موعدا مع إنجلترا في نصف النهائي الأربعاء المقبل في دروتموند.

وغاب عن صفوف منتخب تركيا قطب الدفاع مريح ديميرال لوقفه مباراتين بعد إشارة اليد الجدلية التي احتفل بها بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا.

وسجّل ديميرال هدفي الفوز للمنتخب التركي واحتفل بالهدف الثاني بحركة اليد القومية في إشارة إلى "الذئاب الرمادية" الخاصة بمجموعة اليمين المتطرف في تركيا. حل بدلا منه ساميت أكايدين العائد من الايقاف.

في المقابل، عاد الى صفوف منتخب تركيا قائده هاكان تشالهانأغلو بعد ايقافه مباراة واحدة لتراكم البطاقات.

اما مدرب هولندا رونالد كومان، فاحتفظ بالتشكيلة ذاتها التي حققت فوزا صريحا على رومانيا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.

الفرصة الاولى كانت لهولندا عندما قام ممفيس ديباي بمجهود فردي داخل المنطقة قبل ان يسدد كرة عالية قبل مرور دقيقة على انطلاق المباراة.

واستحوذ المنتخب الهولندي على الكرة بنسبة كبيرة في مطلع المباراة لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع تركيا الصلب. في المقابل اعتمدت تركيا على الهجمات المرتدة لكن من دون خطورة.

ونجح المنتخب التركي في افتتاح التسجيل عندما مرر جناح ريال مدريد اردا غولر كرة عرضية متقنة داخل المنطقة تطاول لها أكايدين برأسه داخل الشباك (35).

وبعد ضغط مستمر من هولندا نجحت في إدراك التعادل عندما رفع ديباي كرة متقنة داخل المنطقة تابعها ستيفان دي فري غير المراقب برأسه داخل الشباك (70).

ومنح الهدف دفعة معنوية هائلة لهولندا فأضافت الهدف الثاني بعد لعبة متقنة وصلت الى دنزل دمفريس على الجبهة اليمنى فمررها زاحفة ماكرة تابعها مدافع تركيا مرت مولدور خطأ في مرمى فريقه (76) بضغط من كودي خابكو.

وضغط المنتخب التركي في الدقائق الاخيرة لإدراك التعادل وجر المباراة الى الوقت الاضافي لكن مدافع هولندا البديل ميكي فان دي فين والحارس فيربروخن أنقذا منتخبهما من هدفين محققين.

وتعتبر المواجهة كانت الأولى بين المنتخبين في بطولة كبرى (كأس العالم او كأس أوروبا)