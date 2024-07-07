الريان يعين السويدي اسباغي مدربا بعد فسخ عقده مع الشمال

أعلن نادي الريان وصيف الدوري القطري لكرة القدم السبت التعاقد مع المدرب السويدي بويا اسباغي خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه إن اسباغي المدرب السابق للشمال بات مدربا لـ"الرهيب" لمدة عام واحد، دون الكشف عن اية تفاصيل مالية.

وأضاف "جاء اختيار المدرب السويدي على خلفية المستويات المميزة التي قدمها مع نادي الشمال في النسخة الماضية من الدوري، ليكون خلفا للمدرب البرتغالي ليناردو جارديم الذي تم فسخ عقده مع النادي بالتراضي".

وكانت إدارة الشمال اتهمت نظيرتها في الريان بتحريض المدرب اسباغي على فسخ عقده الذي يمتد حتى العام 2026 وذلك من تواصل "غير مشروع" حسب تصريحات سابقة أدلى بها رئيس نادي الشمال إبراهيم السادة الاسبوع الماضي.

وقال السادة "ان الريان دخل على الخط وشجع المدرب على فك ارتباطه معنا، فعرضنا على المدرب زيادة بقيمة 200 ألف دولار في العقد من أجل الاستمرار،

ووافق على ذلك، لكنه عاد بعد ساعات ليخبرنا برغبته بالرحيل بعد عرض مالي أكبر من قبل الريان".

وتساءل رئيس نادي الشمال "ما رأي المسؤولين عن الرياضة القطرية بتصرف إدارة الريان بتحريض المدرب...مناشدا آنذاك" المسؤولين التدخل والتصدي لما يحدث ضد نادي الشمال.

وردت إدارة الريان عبر بيان رسمي مطول قالت فيه "تستنكر الاتهامات المغرضة التي أطلقها رئيس نادي الشمال والتي لا أساس لها من الصحة"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح "جرى التواصل مع رئيس جهاز كرة القدم في نادي الشمال (بالإثبات) في حال عدم الممانعة ببدء المفاوضات مع المدرب اسباغي، ولم تكن هناك أية ممانعة طالما أنه سيتم حفظ حقوق جميع الأطراف، وبموجب ذلك اتخذ النادي الخطوات العملية بالتواصل مع المدرب.

وسبق لأسباغي، ان درب منتخب السويد تحت 21 عاما عام 2021، كما عمل مدربا مساعدا في نادي ريد ستار بلغراد الصربي قبل أن يتولى تدريب الشمال منتصف الموسم الماضي وحل في المركز التاسع مجنبا الفريق الهبوط وخوض الملحق.