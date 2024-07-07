ديشامب: مبابي طلب استبداله لشعوره بالتعب

أكد مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشامب، أن استبدال نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي خلال لقاء ربع النهائي أمام البرتغال جاء بطلب من اللاعب، وقال في تصريح صحافي: «طلب استبداله بعد أن شعر بتعب كبير بالفعل خلال المباراة، ورأيته بينما كان يعاني في الشوط الأول من الوقت الإضافي ولم يكن هناك مبرر لاستمراره في المباراة. كيليان كان دائماً صادقاً معي ومع المجموعة، لذا كان من الطبيعي الاستعانة بدماء جديدة».