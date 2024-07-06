بدلاً من فينيسيوس.. إندريك أساسياً في قمة البرازيل وأوروغواي

سيخوض المهاجم المراهق إندريك أوّل مباراة أساسية له مع البرازيل عندما تواجه الأوروغواي في مباراة مرتقبة ضمن ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم (فجر الأحد الساعة 5:00 بتوقيت الإمارات)، بحسب ما قال مدرّبه دوريفال جونيور.

سيحلّ ابن السابعة عشرة بدلاً من النجم فينيسيوس جونيور الموقوف، بعد حصوله على انذاره الثاني في البطولة خلال التعادل الأخير مع كولومبيا في ختام دور المجموعات.

إندريك الذي سينضمّ إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهاية البطولة، سيشكّل ثنائياً مع لاعب ريال مدريد الآخر رودريغو إلى جانب مهاجم برشلونة الإسباني رافينيا، في المباراة المقرّرة السبت في لاس فيغاس الأميركية.

وستكون معمودية نار هامة لإندريك الذي خاض حتى الآن تسع مباريات مع البرازيل دخل جميعها كلاعب بديل.

وقال دوريفال انه كان ينوي الدفع تدريجاً بإندريك، لكنه اصبح واثقاً من جاهزيته للعب ضد الأوروغواي "خسرنا لاعباً هاماً بالطبع. لكننا ربحنا لاعباً صاعداً يتطلّع لانتهاز الفرصة. قد تكون لحظة إندريك".

تابع "قلنا دوماً إننا لا نريد التسرّع بالدفع بإندريك، وبأنه سيحصل على الفرصة في الوقت المناسب".

بعمر 17 عاماً و11 شهراً، هو ثاني أصغر لاعب في كوبا أيركا، بعد الإكوادوري كندري بايس البالغ 17 عاماً وشهراً واحداً.

وقدّم إندريك الذي سينتقل من بالميراس إلى ريال مدريد مقابل 64 مليون دولار، بداية مميّزة في مشواره مع البرازيل. سجّل باكورة أهدافه الدولية خلال الفوز على إنكلترا 1-0 على ملعب ويمبلي في آذار/مارس، ثم أضاف اثنين في وديتين ضد إسبانيا والمكسيك.

وعندما سئل قبل البطولة عن موعد خوضه أولى مبارياته أساسياً، قال "وحده الله والبروفسور دوريفال يعلمان. سأتابع العمل والانتظار. لا أحد يحتاج لحرق المراحل".

وعن مواجهة الأوروغواي، حاملة اللقب 15 مرّة قياسية في بطولة كوبا أميركا، قال دوريفال جونيور "هم فريق يستحق كامل احترامنا".

تابع "هذه مباراة جديرة بنصف لنهائي أو النهائي. نحن غريمان نعرف بعضنا البعض ونتبادل الاحترام وستكون مباراة عظيمة".