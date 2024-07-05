مدرب الأرجنتين يكيل المديح لـ"منقذ ميسي"

أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن ثقته في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024" لم تهتز لحظة واحدة، رغم إهدار نجم الفريق ليو ميسي أول ركلة ترجيح أمام منتخب الإكوادور.

وتأهل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، إلى نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الإكوادوري 4-2 بركلات الترجيح في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب إن آر جاي بمدينة هيوستن الأمريكية، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقدم أليساندرو مارتينيز لمنتخب الأرجنتين بالهدف الأول (36)، وأدرك كيفين رودريغيز، هدف التعادل لمنتخب الإكوادور في الوقت المحتسب بدل ضائع (90+1)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول ركلة لمنتخب بلاده، فيما تصدى زميله حارس المرمى إيميليانو مارتينيز لركلتين من منتخب الأكوادور.

وقال سكالوني عقب اللقاء: "في ركلات الترجيح، نثق تماماً في حارس مرمانا مارتينيز ، هذا أمر أساسي.. حتى مع فشل ميسي في تنفيذ الركلة الأولى، ومع كل ما يعنيه ذلك، كنا نعلم أن شيئا إيجابيا سيحدث"، وأضاف: "من الجيد أن ايمليانو أرجنتيني".

وتسببت خسارة المنتخب الإكوادوري وخروجه من البطولة في إقصاء مدربه الإسباني فيليكس سانشيز، حيث أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، عبر بيان صدر صباح اليوم عن رحيل سانشيز عن تدريب المنتخب.

ويلتقي منتخب الأرجنتين في نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة منتخبي فنزويلا وكندا التي ستقام غداً السبت.