الاتحاد الأوروبي يوقف مدافع الأهلي السعودي في كأس أوروبا

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مدافع منتخب تركيا والأهلي السعودي، مريح ديميرال، لمباراتين بعد إشارة اليد الجدلية التي احتفل بها بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا، ما يعني غيابه عن مواجهة هولندا في ربع النهائي السبت.

وسجّل ديميرال هدفي الفوز للمنتخب التركي الخميس واحتفل بالهدف الثاني بحركة اليد القومية في إشارة إلى "الذئاب الرمادية" الخاصة بمجموعة اليمين المتطرف في تركيا، مثلما ذكرت صحف أجنبية.

وقال (ويفا) في بيان إنه أوقف ديميرال "لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية والإساءة إلى سمعة كرة القدم".

وبموجب العقوبة، يواجه المدافع الغياب عن مواجهة إنجلترا أو سويسرا في نصف النهائي، في حال تأهّل منتخب بلاده على حساب هولندا في ربع النهائي في برلين.

وقال مدافع الأهلي السعودي، ديميرال، إنه رأى مشجعين أتراكاً في المدرجات وهم يقومون بالحركة، وأوضح ديميرال "أردت فقط أن أظهر مدى سعادتي ومدى فخري"، مضيفاً أنه يأمل أن يكون هناك المزيد من الفرص لإظهار هذه اللفتة".

وأكدّ اللاعب بعد نهاية المباراة أنّ لا رسالة خفية وراء حركته، وتابع ديميرال "الطريقة التي احتفلت بها لها علاقة بهويتي التركية" وأضاف "نحن جميعاً أتراك، وأنا فخور جداً بكوني من تركيا، وهذا هو معنى هذه اللفتة".