الشرطة يتوج بلقب الدوري العراقي للمرة الثالثة توالياً

توج فريق الشرطة بلقب الدوري العراقي لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً والسابعة في تاريخه بفوزه على دهوك 1-0 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة، مستفيداً من تعثر مطارده ومنافسه القوة الجوية بتعادله امام القاسم 1-1.

وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الشعب الدولي في العاصمة، أحرز هدف الشرطة لاعبه عبد المجيد ابو بكر بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51، ليرفع فريق الشرطة رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن القوة الجوية المتعثر أمام القاسم الذي تقدم بواسطة فلاح عبد الكريم (84) قبل أن يدرك حسين جبار التعادل (90+7).

وأكمل القوة الجوية المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد حصول مدافعه الدولي سعد ناطق على البطاقة الحمراء.

وفي مباراة اخرى، تخطى الزوراء النفط بنتيجة 3-1، حاسماً المركز الثالث لمصلحته برصيد 75 نقطة.