موعد مباراة فرنسا والبرتغال.. كريستيانو رونالدو يواجه كليان مبابي

بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بفوزه الصعب بهدف عكسي على بلجيكا 1-0 في دوسلدورف، ضارباً موعداً مع نظيره البرتغالي الذي تأهّل بصعوبةٍ على حساب السلوفيني بركلات الترجيح 3-0 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في فرانكفورت.

في المباراة الأولى، جاء هدف الفوز عبر المدافع البلجيكي يان فيرتونغن الذي حوّل عن طريق الخطأ تسديدة البديل المهاجم راندال كولو مواني في مرمى فريقه (85)

وهو الهدف الثاني العكسي الذي يقود فرنسا للفوز في هذه النسخة، بعدما سجل النمسوي ماكسيميليان فوبر هدف الفوز للديوك في مرمى فريقه في افتتاح دور المجموعات.

وفي المباراة الثانية، تُدين البرتغال لحارس المرمى ديوغو كوشتا الذي تصدى للركلات التي نفذها البديل يوسيب إيليتشيتش ويوري بالكوفيتس والبديل الآخر بنيامين فربيتش، فيما سجّل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديش وبرناردو سيلفا، وكان رونالدو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 105.

وتخلّصت البرتغال من عقدة الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى، بعدما كانت خسرت ثلاث من مبارياتها الأربع الأخيرة فيها.

وانهار قائد المنتخب البرتغالي باكياً بعد انتهاء الشوط الإضافي الأوّل في ظل الضغط الكبير عليه وعلى فريقه. واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للبرتغال بقيادة الحارس كوشتا الذي تصدى للركلات الثلاث الأولى.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال

وتشهد البطولة مصادفة كبيرة عندما يتقابل الأستاذ كريستيانو رونالدو مع الموهبة الفرنسية كليان مبابي، الصغير الذي يعشق رونالدو، ولكنه في هذه المباراة قد ينهي مشواره الدولي إذا نجح في إقصاء البرتغال من الدور ربع النهائي في المباراة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، 5 يوليو، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.