نتيجة مباراة البرتغال وسلوفينيا.. كريستيانو رونالدو يهدر ركلة جزاء

عبرت البرتغال إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بعد تخطّيها سلوفينيا بصعوبةٍ بركلات الترجيح 3-0، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في فرانكفورت، لتقابل فرنسا الفائزة على بلجيكا 1-0.

وتُدين البرتغال لحارس المرمى ديوغو كوشتا الذي تصدى للركلات التي نفذها البديل يوسيب إيليتشيتش ويوري بالكوفيتس والبديل الآخر بنيامين فربيتش، فيما سجّل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديش وبرناندو سيلفا. وكان رونالدو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 105.

وشهدت المباراة إضاعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة جزاء مهمة في الوقت الإضافي تصدى لها حارس سلوفينيا، وكاد المخضرم بيبي أن يكلف فريقه هدفا في مرماه في أخر 3 دقائق عندما أعطى مهاجم المنتخب السلوفيني فرصة انفراد تام ولكن المهاجم رفض الهدية وتصدى للفرصة ديوغا كوستا.