مانشستر يونايتد يعيّن دان أشوورث مديراً رياضياً

عيّن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم الإثنين دان أشوورث مديراً رياضياً جديداً بعد التوصّل إلى اتفاق مع ناديه السابق نيوكاسل.

وأصدر الناديان بياناً مشتركاً أعلنا فيه أنه تم إنهاء عقد أشوورث في سانت جيمس بارك مع نيوكاسل الذي كان منح ابن الـ53 عاماً إجازة في وقت سابق من هذا العام بعد أن أعرب عن رغبته في الانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد".

ولم يُكشف عن تفاصيل التعويضات، ولكن من المتوقع أن يكون أشوورث قادراً على تسلّم منصب الجديد في يونايتد بأثر فوري.

وجاء في البيان "توصّل نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد إلى اتفاق لتحرير دان أشوورث من التزاماته التعاقدية في نيوكاسل يونايتد".

وتابع "تظل شروط هذا الاتفاق سرية بين الناديين. نيوكاسل يونايتد يشكر دان على خدماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأبدى يونايتد اهتمامه بأشوورث بعد شراء شركة إينيوس التابعة للملياردير جيم راتكليف حصة أقلية في النادي وتوليها بعد ذلك إدارة عمليات كرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية، أن نيوكاسل سعى للحصول على تعويض قدره 25 مليون دولار للتخلي عن أشوورث، وهو مبلغ وصفه راتكليف بـ"السخيف بعض الشيء"، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبات أشوورث، المدير التقني السابق في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أحدث الوافدين إلى يونايتد، الذي عمد إلى إجراء تغييرات جذرية في طاقمه الإداري، فضم عمر برادة من مانشستر سيتي كرئيس تنفيذي، وجيسون ويلكوكس، الذي كان في السابق مع ساوثمبتون، في منصب المدير التقني الجديد.

وأنهى يونايتد حملته المخيّبة للآمال في الموسم المنصرم (حلّ ثامناً في الدوري) بفوزه بالكأس على حساب الجار اللدود سيتي بطل الدوري 2-1، ما منح المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي تعرض لضغوط كبيرة فسحة أمل للاحتفاظ بمنصبه مع "الشياطين الحمر" للموسم الثالث توالياً.