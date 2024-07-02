الأهلي لا يتوقف ونجم الفريق يحرز أول هدف في الدوري المصري

حقق الأهلي فوزاً ساحقاً على مضيفه طلائع الجيش 4-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة 13 في الدوري المصري لكرة القدم، ليرفع الأهلي عدد انتصاراته المتتالية في الدوري إلى عشرة رافعاً رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة، مواصلاً تشديد الخناق على متصدر الترتيب بيراميدز صاحب 62 نقطة من 25 مباراة.

سجل أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر (12)، عمرو السولية (34)، محمد عبد المنعم (38) والفلسطيني وسام أبو علي (90+2) رباعية الأهلي، فيما أهدر طاهر ركلة جزاء (86)، وتصدى حارس الأهلي محمد الشناوي لركلة جزاء من مهاجم طلائع الجيش عمر السعيد (90+1).

وبدأ الأهلي المباراة بقوة في محاولة لحسم الأمور مبكراً، وسدّد السولية وكريم فؤاد أكثر من كرة تصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش محمد شعبان.

وافتتح طاهر التسجيل بعدما لعب حسين الشحات كرة عرضية إلى أبو علي الذي سدد كرة ارتدت من أقدام الدفاع أمام طاهر ليسجل من مسافة قريبة (12).

وضاعف السولية تقدم الأهلي بعدما سدد الشحات كرة من الجهة اليسرى أبعدها الدفاع من على خط المرمى، وتابعها أبو علي لترتطم بالدفاع مرة أخرى ويُسكنها السولية هذه المرة في الشباك (34).

وواصل الأهلي الضغط وسجّل الثالث عبر المدافع عبد المنعم الذي سدد كرة في أعلى المرمى بعد عرضية الشحات من ركلة حرة من الجهة اليمنى (38).

وهذا الهدف الأول لعبد المنعم مع الأهلي في الدوري، بعدما سبق له تسجيل 7 أهداف بالقميص الأحمر كانت كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء، لكن طاهر سدد الكرة بغرابة فوق العارضة (86)، كما حصل طلائع الجيش بدوره على ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب لمسة يد على البديل ياسر إبراهيم، فسدد عمر السعيد الكرة لكن الشناوي تصدى لها ببراعة (90+1)، وأكمل أبو علي رباعية الأهلي بعد تمريرة من طاهر (90+3)