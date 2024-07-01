موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

ضرب المنتخب الإسباني موعداً نارياً مع ألمانيا المضيفة في الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم باكتساحه نظيره الجورجي 4-1.

وتقدمت جورجيا التي حققت مفاجأة ببلوغها ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى، عبر النيران الصديقة بعدما سجل الإسباني روبان لو نورمان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (18)، قبل أن يرد "لا روخا" برباعية تناوب عليها رودري (39) وفابيان رويس (51) ونيكو وليامس (75) وداني أولمو (83).

وتلعب إسبانيا صاحبة أفضل أداء في البطولة من حيث القوة والثبات والعروض مع صاحبة الأرض المنتخب الألماني في نهائي مبكر للبطولة ولكن في الدور ربع النهائي وذلك يوم الجمعة في شتوتغارت.