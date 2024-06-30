تغيير جديد في بطولة السوبر القطري الإماراتي

تحدثت تقارير صحفية عن تغيير جديد محتمل في نظام بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري في الموسم المقبل، وذلك بعد أن كانت النسخة الأولى من البطولة، قد أقيمت موسم 2023-2024 بمشاركة 4 فرق.

وتوج العربي القطري بكأس البطولة التي أقيمت في قطر بعد الفوز على الشارقة، بينما فاز شباب الأهلي باللقاء الثاني الذي أقيم في الإمارات على حساب الدحيل.

وذكرت صحيفة "العرب القطرية"، أن هناك 8 أندية ستشارك في النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر القطري الإماراتي الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، أنه تم إبلاغ أندية السد والريان والوكرة وقطر، بالمشاركة في البطولة الموسم المقبل، كما سيشارك أيضا 4 أندية إماراتية، ومن المتوقع ان تقام البطولة في شهر يناير من العام المقبل (2025).

وستقام البطولة بنظام المباراة الواحدة، وستلعب 4 مباريات بين الفرق الـ 8، حيث ستقام مباراتين في قطر ومباراتين في الامارات وستكون عبارة عن مباراة واحدة نهائية لكل فريق.