فيرستابن يهاجم رئيس ريد بول دفاعاً عن والده

هاجم سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن، رئيس الفريق كريستيان هورنر بشكل غير مباشر، مؤكداً أن خلافه الأخير مع والده كان يمكن تجنبه.

قالت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا: "كان من المقرر أن يقود جوس فيرستابن سيارة ريد بول التي فاز من خلالها سيباستيان فيتيل بلقب بطولة العالم في 2012، وذلك قبل السباق الذي يقام على أرض الفريق في النمسا غداً الأحد".

لكن جوس فيرستابن 52 عاماً انسحب من ممشى الأساطير، بعدما أدعى أن هورنر لم يرغب بمشاركته.

ومن جانبه نفى هورنر اعتراضه على مشاركة جوس فيرستابن، رغم أن مدير الفريق 50 عاماً سأل بشكل داخلي عن سبب تمثيلة لريد بول.

وتفوق ماكس فيرستابن على أوسكار بياستري ولاندو نوريس ليفوز بسباق السرعة من 23 لفة في سبيلبرغ، و سئل عن مدى تأثير الخلاف العلني بين والده ومدير ريد بول عليه.

وقال فيرستابن 26 عاماً: "هذا ليس أمراً جيداً، ليس لي وليس لوالدي ولا لكريستيان ولا للفريق".

وأضاف: "لا ترغب في حدوث هذه الأشياء، والدي كان واضحاً حول الأسباب الكامنة وراء ذلك ويمكنني أن أتفهم رأيه".

وتابع: "طلب من والدي أن يقود السيارة ثم وجد نفسه مستبعداً، والدي لا يهتم بقيادتها، لكنه طلب منه ذلك من أجل الجماهير الهولندية الموجودة في حلبة ريد بول".

واختتم: "لذلك أنا أفهم ذلك، لكنني هنا للتركيز على أدائي مع الفريق، أريد أن تكون علاقتي جيدة مع الجميع، لكن ما حدث كان يمكن تجنبه".