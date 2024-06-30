بطل العالم يرعب منتخبات كوبا أميركا.. الأرجنتين تتصدر في غياب ميسي (فيديو)

رغم غياب نجمها المخضرم ليونيل ميسي بسبب الإصابة، حققت الأرجنتين بطلة العالم العلامة الكاملة في دور المجموعات ضمن بطولة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، بفوزها السهل على البيرو 2-0 السبت في ميامي.

وسجّل المهاجم لاوتارو مارتينيس الهدفين على ملعب هارد روك ستاديوم أمام جماهير غفيرة دعمت حامل اللقب، ليضمن "ألبي سيليستي" صدارة المجموعة الأولى من ثلاثة انتصارات كاملة، بعد تغلبه على كندا افتتاحاً 2-0 ثم تشيلي 1-0.

ولم يخض ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرّات، المباراة، بعد ان اشتكى لاعب إنتر ميامي الأميركي من ألم في العضلة المقرّبة اليمنى.

كما غاب عن المواجهة المدرّب ليونيل سكالوني الموقوف مباراة واحدة، بعد التأخر بالعودة إلى الملعب بعد الاستراحة في أوّل مبارتين.

وأجرت الأرجنتين تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة، بعد أن كانت قد ضمنت تأهلها بعد الجولة الثانية، فدفعت بالمهاجم الشاب أليخاندرو غارناتشو منذ البداية.

رغم تلك التغييرات الواسعة، سيطرت الأرجنتين على المجريات بشكل كاسح، أمام منتخب بيروفي مخيّب تذيّل ترتيب المجموعة بنقطة ولم يسدّد على المرمى سوى مرة يتيمة في المباراة.

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الأرجنتين تتقدم، الأرجنتين تسجل الهدف الاول



هدف أول عن طريق لاوتارو مارتينيز



🇦🇷 الأرجنتين 1-0 بيرو 🇵🇪

pic.twitter.com/jGm8KJEbn8 — عمرو (@bt3) June 30, 2024

وجاء الهدف الأوّل لمارتينيس مطلع الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة في العمق من المخضرم الذي حمل شارة القائد أنخل دي ماريا حرّرت مهاجم إنتر الإيطالي الذي رفعها فوق الحارس المتقدّم بيدرو غاييسي.

وحصلت الأرجنتين على فرصة ذهبية لتعزيز النتيجة، بعد لمسة يد لخيسوس كاستيو داخل الصندوق، بيد أن لاعب الوسط لياندرو باريديس سدّد ركلة الجزاء في القائم (72).

ونجح مارتينيس بإضافة الهدف الثاني بعد تخطيه المدافع ألدو كورسو وزرعه الكرة في الشباك في الدقيقة 86.

قال مارتينيس الذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين "كان الأمر صعباً في الشوط الأوّل لأنهم كانوا يدافعون بعمق، لكن الهدف الأوّل فتح المباراة.. لدينا المزيد لتقديمه".

وعن تسجيله للمباراة الرابعة توالياً للأرجنتين، قال ابن السادسة والعشرين "كلّ مرّة أرتدي هذه القميص، في كل حصّة تدريبية، في كل حديث للفريق، استمتع بذلك".

وتلتقي الأرجنتين في ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية، على الأرجح الإكوادور أو المكسيك، الخميس في هيوستن، تكساس.

- كندا إلى ربع النهائي في ظهورها الأوّل -وفي المباراة الثانية من المجموعة عينها، أجبرت كندا منتخب تشيلي، حامل لقبي 2015 و2016، على التعادل دون أهداف في أورلاندو، ما كان كافياً لتأهلها إلى ربع النهائي.

ورفع "كانوكس" رصيدهم إلى أربع نقاط، مقابل اثنتين لتشيلي التي كانت بحاجة للفوز لبلوغ دور الثمانية.

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لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الثاني! 😨🇦🇷



لاوتارو لا يتوقف عن التسجيل



🇦🇷 الأرجنتين 2-0 بيرو 🇵🇪

pic.twitter.com/0L9kLEyBQB — عمرو (@bt3) June 30, 2024

بيد أن تشيلي واجهت مهمة صعبة عندما اكملت المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد الظهير الأيسر غابريال سوازو.

قال قائد كندا ألفونسو ديفيس "تطلّب الأمر عمل كبير، هذه أوّل مشاركة لنا في المسابقة وليست سهلة".

تابع لاعب بايرن ميونيخ الألماني "هناك الكثير من المنتخبات الجيّدة في هذه البطولة والكثير من اللاعبين الجيّدين. لكننا التزمنا بخطتنا ولعبنا جيداً. أظهرنا الكثير من الشجاعة".

وتلعب كندا في ربع النهائي مع متصدّر المجموعة الثانية، على الأرجح فنزويلا، الجمعة في أرلينغتون، تكساس.