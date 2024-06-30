مدرب سلوفاكيا يثق في تحقيق المفاجأة أمام منتخب المليار

قارن مدرب منتخب سلوفاكيا، فرانشيسكو كالزونا، قيمة المنتخب الإنجليزي بلاعبي فريقه، مذكراً بأن المدرب غاريت ساوثغيت يقود تشكيلة إجمالي سعرها مليار ونصف المليار يورو، مقارنة بـ150 مليون يورو هي مجموع أسعار لاعبي الفريق السلوفاكي.

يسعى كالزونا ولاعبوه إلى تحقيق مفاجأة أمام إنجلترا، بعد تجاوزهم دور المجموعات برصيد أربع نقاط وحلولهم في المركز الثالث بمجموعتهم بعد الفوز على بلجيكا 1-0، ورغم الفارق الضخم بين الفريقين، أكد كالزونا أن لاعبيه سيبلون حسنا أمام المنتخب الإنجليزي.

وقال المدرب: "إذا تحدثنا عن جودة الفريق فإن سعرهم مليار ونصف المليار، أما نحن 150 مليون، لكن أعتقد أن اللاعبين هم من يصنعون الفارق، يجب أن ينقل المدرب فكره ويفعل اللاعبون ما بوسعهم داخل الملعب".

وأضاف: "أنا محظوظ لأن لدي فريق يركز بشدة، يريدون لعب كرة قدم هجومية، ويدافعون على نحو جيد، والاستعداد لمباراة كهذه، أثق في اللاعبين، أشعر بالرضاء عنهم في الكثير من الأمور مثل الأداء والسلوك، هم رائعون من هذا المنظور".

وعاد كالزونا واعترف بأن إنجلترا لا يمكن الفوز عليها، إذا حال لعبت بشكل جيد وقدمت مستوى مرتفع، رغم تأكيده أن سلوفاكيا يجب أن تستفيد من كل الأوراق لتحقيق مفاجأة.