نتيجة مباراة ألمانيا والدنمارك في كأس أمم أوروبا 2024

بلغت ألمانيا الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة على أرضها بعد أن تغلبت على الدنمارك 2-0 في دورتموند.

وسجّل هدفي "دي مانشافت" في الشوط الثاني كاي هافيرتس (53 من ركلة جزاء) وجمال موسيالا (68).

وتلتقي ألمانيا، الفائزة باللقب ثلاث مرات، في الدور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة الأحد بين إسبانيا وجورجيا.

وبدأ المنتخب الألماني ضاغطا وهيمن على وسط الملعب بشكل كامل، ولم يتأخرّ لهز شباك الحارس كاسبر شمايكل أثر ركلة ركنية لتوني كروس طار لها نيكو شلوتربيك ليتابعها رأسية وسط فرحة هيستيرية (4)، لكن ما لبث ان ألغي الحكم الهدف بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في أي آر" لوجود خطأ سبق الهدف ارتكبه يوزوا كيميش.

وتوقفت المباراة بشكل مؤقت ولحوالي نصف ساعة عند الدقيقة 35 بسبب عاصفة رعدية قوية تخللها هطول الامطار والبرد بشكل غزير، قبل أن تعود المباراة بعد نصف ساعة تقريبا من التوقف وبعدها نجح الألماني في حسم المباراة بنهايتها.