تعرف إلى ترتيب الهدافين في بطولة كأس أوروبا 2024

وصل هداف المنتخب الألماني جمال موسيالا إلى 3 أهداف ليتساوى مع نجم منتخب جورجيا جورج ميكوتادزه في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا حتى 14 يوليو، وذلك بعد أن أحرز هدف منتخب بلاده الثاني في مرمى الدنمارك بالدور ثمن النهائي ويواصل مشواره في البطولة منافسا على لقب الهداف.

ويأتي في المركز الثاني برصيد هدفان كلا من كاي هافيرتس (ألمانيا)، إيفان سخرانس (سلوفاكيا)، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، كودي خاكبو (هولندا)، رازفان مارين (رومانيا)

وتشهد قائمة الهدافين أكثر من 30 لاعب سجلوا هدفا واحدا في البطولة التي تشهد حاليا مباريات الدور ثمن النهائي.