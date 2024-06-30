رومان بارديه يفوز بالمرحلة الأولى لطواف فرنسا الدولي

انطلقت النسخة 111 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية ظهر السبت تحت شمس حارقة في فلورنسا الإيطالية، مهد عصر النهضة، وتُوّج الفرنسي رومان بارديه بالمرحلة الافتتاحية التي انتهت في ريميني.

وتخلف عدد من أبرز الدراجين المرشحين للمنافسة على لقب بالنسخة الحالية من الطوّاف الشهير بفارق 5 ثوان عن بارديه.

وجاء زميل بارديه في فريق "دي أس أم" الهولندي فرانك فان دن برويك ثانيًا بعدما كان من بين الدراجين الذين ابتعدوا باكراً عن باقي المنافسين.

من جهته، تخلف الدرّاج الشهير البريطاني مارك كافينديش الفائز بـ 34 مرحلة ضمن طوّاف فرنسا بفارق 30 دقيقة عن بارديه.

في ظل حرارة بلغت 35 درجة مئوية، انطلق الدراجون لأربعين دقيقة في المدينة التوسكانية الرائعة، عابرين جسر بونتي فيكيو الشهير، قبل الانطلاق الفعلي والتوجّه نحو ريميني حيث اختتمت المرحلة الأولى.

وانطلق الطواف الذي يمتد 21 يوماً للمرة الأولى من إيطاليا، ويختتم بعد 3500 كلم من التنافس والمعاناة في نيس في 21 يوليو بدلاً من جادة شانزيليزيه الشهيرة، بسبب استضافة باريس الألعاب الأولمبية الصيفية.

ويُعدّ السلوفيني تادي بوغاتشار مرشحاً كبيراً لتحقيق ثنائية طوافي إيطاليا-فرنسا للمرّة الأولى منذ 1998.

وتُعدّ هذه النسخة استثنائية، إذ تقام وسط زحمة من البطولات على غرار كأس أوروبا لكرة القدم والألعاب الأولمبية، ويعود الدراجون إلى فرنسا الثلاثاء، بعد ثلاث مراحل ونصف في إيطاليا.