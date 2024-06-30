«أسلوب غريب» يقود تشيكوسلوفاكيا للقب كأس أوروبا 1976

توج منتخب تشيكوسلوفاكيا بلقب كأس أوروبا 1976، بالفوز في المباراة النهائية بركلات الترجيح على حساب منتخب ألمانيا الغربية حامل اللقب، ويعود الفضل في ذلك الإنجاز إلى الأسلوب الغريب الذي اتبعه مدرب تشيكوسلوفاكيا فاكلاف يتزيك.

واعتمد يتزيك لتحضير لاعبيه لركلات الترجيح خلال التدريبات، استراتيجية غير مألوفة، باستعانته بجماهير تتولى ممارسة «الصفير» و«سب» اللاعبين لوضعهم تحت الضغط النفسي، لتأتي هذه الاستراتيجية بثمارها في المباراة النهائية أمام ألمانيا. واستهل تشيكوسلوفاكيا مشواره في البطولة التي أقيمت في يوغسلافيا، بالفوز على هولندا (3-1)، لتضرب موعداً في النهائي أمام ألمانيا الغربية التي فازت بدورها على يوغسلافيا (4-2). وفي النهائي تعادلت تشيكوسلوفاكيا مع ألمانيا بنتيجة 2-2، واستمرت النتيجة كذلك في الشوطين الإضافيين، لتحتكما إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت للاعبي تشيكوسلوفاكيا بنتيجة (5-3)، وتألق فيها نجم البطولة الشهير بانينكا بركلته التاريخية.