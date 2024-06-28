لاعب ودع يورو 2024 الأكثر ركضاً في البطولة

رغم أن منتخب بلاده ودع بطولة "يورو 2024" من دور المجموعات، إلا أن لاعب وسط منتخب ألبانيا وليتشي الإيطالي، يلبير رمضاني، تربع على صدارة اللاعبين الأكثر ركضاً داخل الملعب خلال دور المجموعات.

وقطع صاحب الـ28 عاماً (37.5 كلم) في مباريات منتخب بلاده الـ3 في دور المجموعات، بمعدل (12.5 كلم) في المباراة.

وجاء في المركز الثاني، نجم وسط منتخب إيطاليا وإنتر، نيكولو باريلا، بفارق (500م) أقل من اللاعب الألباني، ثم قائد منتخب التشيك، توماس سوتشيك، بنفس الرقم، رغم أن منتخب بلاده ودع أيضاً البطولة من دور المجموعات.

ويلتقي منتخب إيطاليا، حامل اللقب، في ثمن النهائي مع سويسرا، وصيف المجموعة الأولى، السبت المقبل، على ملعب برلين الأولمبي.

وسيكون بإمكان باريلا زيادة هذا الرقم، لاسيما وأنه أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدرب لوتشانو سباليتي.

وضمت القائمة إسباني وحيد وهو المدافع روبين لو نورمان، بإجمالي (26.4 كلم) في مباراتين ونصف.