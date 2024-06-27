الدنمارك.. من مشاركة غير متوقعة إلى لقب أوروبي تاريخي

شهدت نسخة كأس أوروبا 1992 ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ البطولة، بعدما تم استدعاء المنتخب الدنماركي على وجه السرعة للمشاركة بدلاً عن يوغسلافيا، ليقدم الدنماركيون مفاجآت من العيار الثقيل، تكللت بتتويجهم بلقبهم التاريخي الوحيد.

وفشلت الدنمارك في التأهل خلال مرحلة التصفيات لحجز مقعدها في البطولة التي استضافتها السويد، إلا أن المفاجأة كانت كبيرة جداً من قبل منتخب طموح يقوده الأسطورة الدنماركي الحارس بيتر شمايكل. وقرر الاتحاد الأوروبي منع يوغسلافيا (سابقاً) من المشاركة بسبب الحرب الأهلية في البلاد وقتها، ليتم استدعاء منتخب الدنمارك وضمه إلى المجموعة الأولى مع السويد، وإنجلترا، وفرنسا.

واستهل المنتخب الدنماركي مشواره بالتعادل السلبي أمام إنجلترا، قبل التعرض للخسارة أمام السويد بهدف دون رد، إلا أن الدنماركيين استطاعوا الفوز على فرنسا بنتيجة 2-1، وحجز مقعدٍ لهم كثاني المجموعة خلف السويد في نصف النهائي.

وعاود المنتخب الدنماركي مفاجآته، بعد خروجه بالتعادل الإيجابي أمام هولندا (2-2) في الوقت الأصلي من نصف النهائي، والذهاب إلى ركلات الترجيح التي لعب خلالها شمايكل دوراً محورياً في حسم ركلات الترجيح (5-4)، ووضع الدنمارك في النهائي أمام ألمانيا، في مباراة قدم فيها الدنماركيون أداءً لافتاً للخروج بنتيجة الفوز بثنائية نظيفة، والتتويج باللقب.