أندية الدوري السعودي تغازل 4 صفقات مدوية

كشف تقرير إعلامي سعودي أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في دوري روشن السعودي، يسعون إلى الحصول على موافقات من لاعب ميلان، البرتغالي رافاييل لياو، ومدافع ليفربول، الهولندي فيرغيل فان دايك، وقائد مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، وقائد إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكشف مصدر أوروبي خاص، رفض الإفصاح عن اسمه لصحيفة "الرياضية" السعودية أسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الـ4، مكتفياً بقوله: "يبدو أن الأندية ستحدد لاحقاً بعد الحصول على موافقات اللاعبين".

وفي سياق متصل، ربطت تقارير صحافية بين حامل لقب الدوري والثلاثية المحلية، الهلال، والبرتغالي لياو، فيما ارتبط اسم فان دايك، قائد "الريدز"، والبلجيكي دي بروين بنادي النصر، الذي يسعى إلى تغيير 3 لاعبين في قائمة الموسم الماضي، في المقابل، لا يعرف حتى الآن الألوان التي سيدافع عنها مارتينيز إذا ما وافق على العرض السعودي.