سكالوني سعيد بالغريزة الفولاذية لبطل العالم.. الأرجنتين فازت في لحظة غير متوقعة

قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن منتخب بلاده، بطل العالم، أظهر غريزته الفولاذية والقاتلة بفوزه على تشيلي 1-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كوبا أميركا في كرة القدم وحجز مكانه في ربع النهائي.

وانتظرت حاملة اللقب اللقب القاري حتى الدقيقة 88 لترجمة تفوقها اللافت على تشيلي إلى هدف الفوز عن طريق البديل مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز أمام 82 ألف متفرج، غالبيتهم من مناصري الأرجنتين على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد في نيوجيرزي.

وعززت الارجنتين صدارتها للمجموعة برصيد ست نقاط فيما تجمد رصيد تشيلي، بطلة 2015 و2016، عند نقطة واحدة في المركز الثالث مشاركة مع البيرو، وباتت بحاجة الى الفوز على كندا الثانية (3 نقاط) السبت لمواصلة مشوارها في البطولة.

وتسعى الأرجنتين الى على لقبها الكبير الثالث على التوالي بعد فوزها بكوبا أميركا عام 2021 وكأس العالم في العام التالي.

ووقفت تشيلي ندا قويا وبشجاعة أمام الارجنتين التي لم تفقد ثقتها أبدًا حيث قدمت عرضًا آخر مليئًا بالعزيمة، متناغمًا مع الذوق والخيال الذي أسعد جماهيرها.

وقال سكالوني: "لقد كان فوزا مستحقا".

وأضاف "الحقيقة هي أن المباراة لم تكن سهلة، وقد فزنا في أقل لحظة متوقعة"، موضحا "لكن كما هو الحال دائمًا، استمر المنتخب في الإيمان واستمر في الهجوم على الرغم من أنه بدأ في التراخي أكثر قليلاً في آخر 10 أو 12 دقيقة".

وأشاد سكالوني بعمل مواطنه ريكاردو غاريكا الذي تولى تدريب تشيلي في يناير الماضي، ووصفه بأنه "منافس صعب جدا".

وكان لخط وسط الأرجنتين بقيادة إنسو فرنانديس وأليكسيس ماك أليستر، والجناحين رودريغو دي بول ونيكولاس غونزاليس، اليد العليا في أغلب فترات المباراة.

قال لاعب وسط ليفربول الانجليزي ماك أليستر إن كان يتعين عليهم ترجمة هذه الهيمنة "كان الأمر صعبًا جدا، كنا نعلم أن الأمر سيكون على هذا النحو. بشكل عام، هذه المباريات تشبه الحرب، هناك مثل القتال بين المنتخبين. لقد كان عرضًا جميلاً، قدمنا جميعًا 100 بالمائة وفي النهاية قدمنا أداءً جيدًا".

واضاف "انتهى الأمر بالفوز".

من جهته، قال غاريكا إنه واثق من أن فريقه سيحقق النتيجة التي يحتاج إليها في الجولة الأخيرة.

وأضاف "أعتقد أن لدينا فرصة، ففرصنا لا تزال قائمة في المباراة الأخيرة، وسنبذل كل ما في وسعنا للحصول على فرصة للتأهل".

وتابع المدرب البالغ من العمر 66 عاماً "كانت مباراة صعبة ومعقدة، كما كنتم تتوقعون. أعتقد أن اللاعبين لعبوا مباراة رائعة، أكثر من أي شيء آخر، في محاولة السيطرة على الأرجنتين".

وأردف قائلا "في الشوط الثاني أصبحنا أكثر مرونة. والهدف... كان شيئا له علاقة بالحظ لأنه، كما ترون، انحرفت الكرة عن ظهر لاعب أرجنتيني".

وختم "عموما، حظيت الأرجنتين بفرص أكثر منا في النهاية".