"يويفا" يطلب من منتخبات المجموعة الرابعة عدم التلاعب بالنتائج.. مخاوف من سيناريو الجزائر

يأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن يسود اللعب النظيف الجولة الأخيرة، غير المسبوقة، بمنافسات المجموعة الخامسة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" الأربعاء.

تتساوى الفرق الأربعة في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، حيث سجل المنتخب الروماني ثلاثة أهداف مقابل تلقيه هدفين، فيما سجل المنتخب البلجيكي هدفين وتلقى هدفاً، وسجل المنتخب السلوفاكي هدفين وتلقى مثلهما، في حين سجل المنتخب الأوكراني هدفين وتلقى أربعة أهداف.

وبالنسبة لرومانيا وسلوفاكيا، فإن التعادل في مباراتهما سيصعد بهما لدور الـ16، بغض النظر عن نتيجة مباراة بلجيكا وأوكرانيا.

ولا يرغب الاتحاد الأوروبي أن تتكرر واقعة 1982 في كأس العالم بين ألمانيا الغربية والنمسا، حيث توقف الفريقان عن اللعب بشكل فعال بعدما تقدم المنتخب الألماني بهدف نظيف. وبهذه النتيجة تأهل الفريقان على حساب منتخب الجزائر الذي لعب مباراته قبل تلك المباراة.

ولتفادي مثل هذه السيناريوهات، أصبحت مباريات الجولة الأخيرة من الأحداث الكبرى تقام في توقيت واحد.

ولكن هناك مخاوف من نظام البطولة الحالي، والذي ينضم فيه أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث لمتصدري المجموعات الست في دور الـ16، إلى جانب ترتيب المجموعة الخامسة غير المسبوق.

وسيرفع تعادل رومانيا وسلوفاكيا رصيد الفريقين إلى أربع نقاط، وهو عدد نقاط أكبر من أصحاب المركز الثالث في المجموعتين الأولى (المجر 3 نقاط) والثانية (كرواتيا نقطتين).

وإذا تعادلا سينهي المنتخبان المجموعة في المركزين الثاني والثالث، إذا انتهت مباراة بلجيكا وأوكرانيا بفوز أحدهما على الآخر، فيما لو انتهت المباراتان بالتعادل سيصعد منتخبا رومانيا وسلوفاكيا أيضاً لأن منتخب أوكرانيا سيظل في المركز الأخير بفارق الأهداف.

هذا يعني أن المنتخب الأوكراني هو الوحيد المطالب بالفوز للتأهل بدون انتظار مساعدة من أحد، فيما يتعين على المنتخبات الثلاثة الأخرى أن تتفادى الهزيمة.