سقوط حكم مساعد مغشياً عليه بطريقة مرعبة في كوبا أميركا (فيديو)
شهدت مباراة بيرو وكندا، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كوبا أميركا 2024، واقعة مرعبة، بعدما سقط الحكم المساعد في اللقاء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والتي وصلت لـ 35 درجة.
وتعرض الحكم المساعد أومبرتو بانغوغ، لمباراة بيرو ضد كندا إلى ضربة شمس قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وسقط في الملعب مغشيا عليه، ليقوم حكم المباراة بإيقافها وتلقي الحكم المساعد العلاج، قبل ان يتم نقله الي المستشفى وشارك الحكم الرابع بدلا منه.
Juez de línea cae desplomado en el partido entre Perú y Canadá en #CopaAmérica2024:— BUXTREP (@buxtrep) June 25, 2024
Cuando el final del primer tiempo se acercaba, uno de los jueces de línea se desplomó en el terreno de juego. Se trata del árbitro Humberto Panjoj, quien no pudo soportar el calor en que se… pic.twitter.com/yot9wSDICT
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