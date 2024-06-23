قرار جديد خاص بقمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

أجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حسم ملف موعد ومكان مباراة الكأس السوبر الإفريقية 2024 والتي تجمع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، ومواطنه الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم في مقر الاتحاد بالقاهرة.

وذكر بيان كاف ان الاتحاد استقبل عروضاً وصفها بـ"الجذابة" من دول عدة من الشرق الأوسط لاستضافة المباراة، من دون أن يحسم الموقف النهائي من تلك العروض.

وكان الزمالك قد فاز على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، بينما نجح الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي ليلتقي الفريقان لثاني مرة في نهائي البطولة بعد أن ألتقيا لأول منذ 30 عاما وفاز في هذه المباراة فريق الزمالك.

وشهدت الفترة الماضية تقاير كثيرة خاصة بمكان إقامة المباراة بين السعودية وقطر أو القاهرة وسيتم تحديد المكان خلال الفترة المقبلة بعد دراسة كافة العروض.