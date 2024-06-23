المكسيك قد تخسر ألفاريز بعد أول مباراة في كوبا أميركا

من المقرر أن يخضع إدسون ألفاريز، لاعب منتخب المكسيك، لفحوصات طبية، بعد أن اضطر للخروج بسبب الإصابة بعد 30 دقيقة فقط من مباراة الفريق ضد جامايكا ببطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا).

وتعرض ألفاريز /26 عاما/ لصدمة بعد أن أصيب خلال الشوط الأول من فوز منتخب المكسيك 1 / صفر على نظيره الجامايكي بالجولة الأولى للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة، والتي تضم أيضا منتخبي فنزويلا والإكوادور.

وأصيب لاعب خط الوسط أثناء عودته لإيقاف هجمة مرتدة لجامايكا وانهمر في البكاء في الوقت الذي حاول خلاله الطاقم الطبي علاجه على أرض الملعب، قبل أن يتم استبداله في النهاية بزميله لويس رومو.

وقال خايمي لوزانو مدرب منتخب المكسيك بعد المباراة: "سوف ننتظر بعض الوقت لإجراء بعض الفحوصات عليه ولنعرف جيدا ما الذي يعاني منه".

أضاف المدرب المكسيكي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية "لقد شعر بشيء في ساقه واتخذنا قرارا وقائيا بإخراجه".

وأوضح لوزانو: "ألفاريز لاعب مهم للغاية. إنه قائد، ويمتلك الخبرة الكافية. إنه عنصر هام سواء على أرض الملعب أو في غرفة خلع الملابس أيضا".

وتابع "أنت تستمع إليه وهو يتحدث، فهو يمتلك طريقة في التعامل مع الكلمات، وعندما يتحدث فإنك تنصت إليه. لقد كانت إصابته ضربة قاسية لنا جميعا. سننتظر النتائج خلال يومين".

وتعتبر هذه هي البطولة الأولى لألفاريز بعد أن اختاره لوزانو لحمل شارة قيادة منتخب المكسيك في مايو الماضي.

وفي حال تعرضه لإصابة بالغة، فإنها ستشكل أيضا ضربة لفريق ويستهام يونايتد الإنجليزي، الذي ضم ألفاريز لصفوفه في الصيف الماضي قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 4ر34 مليون جنيه استرليني (1ر44 مليون دولار).

وظهر ألفاريز بشكل لافت في موسمه الأول بالملاعب الإنجليزية، حيث شارك في 42 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق الواقع بشرق العاصمة البريطانية لندن.

وخاض ألفاريز 80 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي منذ ظهوره لأول مرة مع الفريق عام 2017، وسجل خلالها 5 أهداف.