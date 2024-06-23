بلجيكا تحيي آمالها في كأس أمم أوروبا بالفوز على رومانيا

أحيا المنتخب البلجيكي آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم بعد فوزه الصريح على حساب رومانيا 2-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كولن، وسجّل هدفي المنتخب البلجيكي كل من لاعب الوسط يوري تيليمانس (2) والقائد كيفن دي بروين (80).

وبعد الخسارة أمام سلوفاكيا 0-1 في الجولة الافتتاحية، كان فريق المدرب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو أمام حتمية الفوز لتفادي خطر الخروج فيما يمكن ان يكون نكسة أخرى متتالية بعد الخروج أيضا من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر.

وحصدت بلجيكا نقاطها الأولى في البطولة، وبات في رصيدها ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف رومانيا التي حافظت على صدارة المجموعة بعد فوزها اللافت في الجولة الاولى على أوكرانيا 3-0. كذلك، تملك كل من سلوفاكيا وأوكرانيا ثلاث نقاط في المركزين الثالث والرابع تواليا، حيث تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة

في هذه المجموعة. وكانت الجولة الثانية شهدت ايضا فوز اوكرانيا على سلوفاكيا ضمن هذه المجموعة 2-1.

وتلعب بلجيكا مع اوكرانيا الأربعاء في شتوتغارت، بينما تواجه رومانيا نظيرتها سلوفاكيا في اليوم عينه في فرانكفورت.