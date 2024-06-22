مدرب المكسيك لا يشعر بالملل من أنباء إقالته

أظهر مدرب المكسيك خايمي لوزانو، صلابته في مواجهة الانتقادات قبل مواجهة جامايكا في مستهل مشوار الفريقين في كوبا أمريكا، مؤكداً أنه لا يمل أبداً من سماع إقالته من منصبه إذا لم يقدم أداءً جيداً في البطولة.

قال لوزانو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة جامايكا: "لا أشعر بالملل من سماع أنهم سيقيلونني إذا لم أفز. أحاول مساعدة لاعبي فريقي على تحقيق أهدافهم. يجب أن أهتم بما يتعين علي فعله، عندما تكون هناك نتائج جيدة سنقلب الميزان لصالحنا".

وتولى لوزانو منصبه في تدريب منتخب المكسيك "التري" في ​​25 يونيو (حزيران) 2023، عندما فاز فريقه على هندوراس 4-0 في الكأس الذهبية، على ملعب هيوستن، الذي تقام عليه أيضاً مباراة جامايكا.

وتتنافس المكسيك في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من جامايكا وفنزويلا والإكوادور، لتكون فرصها مواتية لتخطي هذا الدور.

وأوضح لوزانو أن بطولة كوبا أمريكا هي التحدي الأكبر الذي يواجهه كمدرب. "نعم، بالطبع، بطولة كوبا أمريكا أقل من كأس العالم، بسبب نوعية الفرق التي نلعب ضدها، ولأننا لا نتلقى الدعوة دائماً ولأنها واحدة من أجمل البطولات".

وأضاف "علينا أن نقاتل في الملعب، ثم بعد ذلك نرى النتائج، سنواجه منافسين كبار. أفضل اللعب مع البرازيل، مع أوروغواي والتعلم، حتى لو خسرنا".

وأكد المدير الفني: "لسنا هنا للمشاركة، وستكون النية دائماً هي الفوز".

وقال إن جامايكا ستكون منافساً صعباً، إنه فريق يلعب بشكل جيد على المستوى البدني ويستفيد من نقاط قوته ويجب أن نعرف كيفية مواجهتها.