أوروغواي مرشحة لتجاوز بنما في كوبا أميركا

يخوض منتخب أوروغواي اختبارا يبدو في المتناول عندما يواجه بنما، بينما يلعب المنتخب الأميركي ضد بوليفيا، مساء يوم غد الأحد بالتوقيت المحلي، الاثنين، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

وكانت البطولة انطلقت الجمعة بفوز منتخب الأرجنتين حامل اللقب على كندا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

في المواجهة الأولى تصب كل الترشيحات في صالح منتخب أوروغواي بسبب الفوارق الكبيرة فنيا وتاريخيا، حيث يعد الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 مرة متساويا مع منتخب الأرجنتين الفائز بالنسخة الأخيرة قبل ثلاث سنوات.

ولكن منتخب أوروغواي يسعى لاستعادة مجده القاري حيث يعود آخر تتويج له بكأس كوبا أمريكا في عام 2011، ويقوده هذه المرة المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا.

أما منتخب بنما بقيادة مديره الفني الدنماركي توماس كريستيانسن فإنه يستعد لمشاركته الثانية في بطولة كوبا أميركا، بعدما حجز مقعده ضمن ستة منتخبات أخرى تشارك من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف".

وكان منتخب بنما خرج من الدور الأول لكوبا أمريكا في نسخة عام 2016 التي أقيمت أيضا في الولايات المتحدة .

ويتفوق أيضا منتخب أوروغواي على بنما بثلاثة انتصارات سابقة في مباريات ودية بأعوام 2015 و2019 و2022، سجل خلالها 9 أهداف، وخرج بشباك نظيفة.

وبخلاف خبرات المدرب بيلسا، فإن أوروغواي تتسلح بكوكبة من النجوم في صفوف الفريق مثل المهاجم المخضرم لويس سواريز لاعب إنتر ميامي الأميركي الذي سجل 68 هدفا في 138 مباراة دولية، ويبقى الركيزة الأخيرة المتبقية من الجيل الذهبي الفائز باللقب في 2011.

ويرتكز المنتخب الأوروغوياني على ركائز قوية أخرى مثل رونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني، وثلاثي الوسط رودريجو بنتناكور لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي وفيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني، ومانويل أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إضافة إلى داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، وخوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأمل مارسيلو بيلسا أن يستغل قدرات الجيل الجديد من أوروجواي في صناعة مجد جديد، وتجاوز كبوة الخروج من الدور الأول بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022.

في المقابل يرتكز منتخب بنما على قائده ولاعب وسطه يويل بارسيناس الذي خاض 83 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف، ومدافعه إيريك ديفيز الذي يعد الأكثر مشاركة في المباريات الدولية بين لاعبي القوام الحالي بمشاركته في 87 مباراة دولية إضافة إلى ميكايل مورييو المحترف في أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وخوسيه كوردوبا مدافع نوريتش سيتي الإنجليزي.