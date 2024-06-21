قرارات عاجلة من الأهلي المصري لدعم نورهان ونرجس

أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري تقديم كافة سبل الدعم لأسرتي مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح، اللتان وافتهما المنية عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

قرر الأهلي المصري بحسب ما أعلن النادي عبر صفحته الرسمية على إكس ما يلي:

- تكليف أمين الصندوق خالد مرتجي برئاسة وفد النادي، والذى يضم عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

- إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة.

- يقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين في مصابهما الجلل.

- تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.