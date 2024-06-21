ميسي يتقدم قائمة مثيرة على مشارف الاعتزال بعد كوبا أميركا

يشغل عشاق كرة القدم في الوقت الحالي تساؤل وحيد: هل ستكون كوبا أميركا آخر بطولة كبيرة يخوضها ميسي؟، فقد سبق وأن ألمح النجم الأرجنتيني إلى أن مونديال قطر كان الأخير، لكن يبدو أنه عدل عن ذلك القرار بمرور الوقت.

فبعد تتويجه بكأس العالم في أوج تألقه مع منتخب بلاده وتحرره من الضغط، وإلزامية الفوز كل ثلاثة أيام مع برشلونة وباريس سان جيرمان، من الواضح أن ميسي يفضّل تأجيل النهاية لبعض الوقت.

ويقام المونديال المقبل جزئياً في الولايات المتحدة، الدولة التي استضافت "البرغوث" بترحاب ويقيم فيها بعد انضمامه لإنتر ميامي، لذا قد يمثل ذلك حافزاً إضافياً له كي يستمر في الملاعب، كما أن ميسي قد يصبح اللاعب الوحيد الذي يخوض المونديال ست مرات، ما يجعله مرشحاً للفوز بكأس العالم مرة أخرى، بحيث لا يترك مجالاً للشك في كونه أفضل من لعب كرة القدم على مر التاريخ، لكن اللاعب الأرجنتيني سيتم 37 عاماً خلال كوبا أميركا، وسيحتفل بمرور 19 عاماً على ارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني الأول، و20 عاماً منذ ظهوره لأول مرة مع برشلونة.

ويلعب ميسي إلى جوار دي ماريا الذي أكد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن كوبا أميركا ستكون آخر مرة ارتدي فيها قميص منتخب الأرجنتين.

وربما لا يحظى دي ماريا بنفس الزخم الإعلامي مثل ميسي، لكنه كان رفيق النجاح مع ميسي في "الألبيسيليستي"، وسجل في نهائي أوليمبياد 2008، ونهائي كوبا أميركا 2021، وفي مونديال قطر، ويضع الآن الرتوش الأخيرة على النهاية.

ومع بلوغه 40 عاماً، بات من الواضح أن كوبا أميركا الحالية ستكون آخر بطولة لباولو جيريرو الرمز الأبدي لمنتخب بيرو، وهو نفس موقف لويس سواريز الذي لا يزال يرتدي قميص منتخب أوروغواي مع مارسيلو بييلسا وعمره 37 عاماً، لكنه يخوض خامس بطولة كوبا أميركا.

وبالمثل يبدو أن كوبا أميركا 2024 ستكون كلمة الوداع بالنسبة لكلاوديو برافو (41 عاماً)، رغم أنه لا يزال يتلقى العروض خاصة من الدوري الأمريكي، لكن البطولة تتسبب في اعتزاله اللعب تماماً، بعد أن أصبح الحارس الأكبر عمراً في تاريخ كوبا أميركا.