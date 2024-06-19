هجوم إرهابي محتمل يهدد "يورو 2024".. السلطات الألمانية تتحرك

تواصلت الأزمات المتعلقة بالشغب الجماهيري في كأس الأمم الأوروبية والتي كان آخرها في مباراة تركيا وجورجيا والشغب الجماهيري قبل المباراة واشتباك بين المشجعين، ولكن تصعدت الأمور بعدما حذرت السلطات الألمانية من وقوع هجوم إرهابي محتمل خلال بطولة يورو 2024، وفقا لما نشرت صحيفة "فايننشال تايمز".

وذكرت الصحيفة نقلا عن رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، توماس هالدينوانج، الذي قال في بيان رسمي: "السيناريو المحتمل هو هجوم منسق واسع النطاق، مماثل لذلك الذي شهدناه مؤخرا في موسكو".

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر، أن ألمانيا خلال يورو 2024 تقع تحت نيران تنظيم "داعش بولاية خراسان"، والجناح الأفغاني.

ونشر الأخير مؤخرا رسما توضيحيا مع تعليق "سجل الهدف الأخير"، تظهر مسلحا يحمل مسدسا في ملعب لكرة القدم، والذي يشير بوضوح إلى نواياهم.

وكانت السلطات الفرنسية، التي ستقام على أراضيها الألعاب الأولمبية الصيفية، قد أعلنت في وقت سابق عن هجمات إرهابية محتملة، في البطولة التي تبدأ بحفل الافتتاح يوم 26 يوليو المقبل.

ويقام نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة في ألمانيا يوم 14 يوليو المقبل على الملعب الأولمبي ببرلين.