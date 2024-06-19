أوروبا 2024: ألبانيا تصدم كرواتيا بتعادلٍ متأخّر

خطفت ألبانيا نقطةً مهمةً أبقت بها على آمالها ببلوغ ثمن النهائي بعدما صدمت كرواتيا بتعادلٍ متأخرٍ 2-2 عقّد تأهّلها اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا. وكانت كرواتيا في طريقها إلى تحقيق فوزٍ صعبٍ بعدما قلبت في دقيقتين عبر أندري كراماريتش (74) والبديل كلاوس غياسولا (76 خطأ في مرمى منتخب بلاده)، تأخّرها بهدف كاظم لاتشي (11)، قبل أن يتمكّن غياسولا نفسه من إدراك التعادل المتأخّر (90+5).

وحقق المنتخبان نقطتهما الأولى مع تفوّق ألبانيا بفارق الأهداف، وذلك قبل مواجهة القمّة بين إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب الخميس.

وتراجعت آمال كرواتيا ثالثة مونديال 2022، في تخطّي الدور الأوّل للمرة الثالثة توالياً، والخامسة توالياً في البطولات الكبرى، قبل مواجهةٍ صعبةٍ مع حاملة اللقب الاثنين المقبل، فيما تلتقي ألبانيا مع إسبانيا في اليوم ذاته. وكانت كرواتيا تعرضت لخسارة مذلة أمام إسبانيا 0-3، فيما سقطت ألبانيا أمام إيطاليا 1-2 في الجولة الأولى. وأجرى مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش تغييراً رئيسياً بإشراك إيفان بيريشيتش في مركز الظهير الأيسر بدلاً من يوشكو غفارديول الذي عاد إلى قلب الدفاع.

وبعد تسجيل أسرع هدفٍ في تاريخ البطولة عبر نديم بيرامي في مرمى إيطاليا (23 ثانية)، سجّل لاتشي هدفاً سريعاً أيضاً بعد 11 دقيقة وفاجأ الكروات بهجمةٍ منسّقة وصلت الكرة على اثرها إلى كريستيان أصلاني الذي لعبها عرضية تابعها لاتشي برأسه في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش. وأدخل داليتش كلا من ماريو باشاليتش ولوكا سوتشيتش لتنشيط خط الوسط بداية الشوط الثاني مكان بروزوفيتش ولوفرو ماير (46)، فتمكّن سوتشيتش من تسديد أولى الكرات على مرمى الحارس إتريت بيريشا الذي تصدّى لها ببراعة (50). وسيطر الكروات على مجريات الشوط الثاني فيما اعتمد الألبان على الهجمات المرتدة.

ونجح كراماريتش في إدراك التعادل بعد تمريراتٍ عدة فوصلت الكرة إلى البديل الثالث أنتي بوديمير ومنه إلى الأوّل الذي سدّد في الزاوية اليسرى المفتوحة (74).

وواصلت كرواتيا الضغط وحصلت على مبتغاها حين تابع البديل سوتشيتش كرة عرضية من مسافة قريبة ارتدت من القائد بيرات دجيمشيتي إلى لاعب الوسط المرتد إلى الخلف غياسولا فخدعت الحارس بيريشا وعانقت شباكه (76). وفي الوقت الذي بدا أن كرواتيا في طريقها إلى تحقيق الفوز، صدمها غياسولا بهدفٍ متأخّر مستغلاً غياب الرقابة فسدد كرة عرضية فشل الدفاع الكرواتي في تشتيتها، الى داخل المرمى (90+5).