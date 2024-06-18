قرار ألماني صادم للجماهير في يورو 2024

ذكرت السلطات الألمانية أن مناطق مشجعي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) ومناطق المشاهدة العامة في العديد من المدن المضيفة، والتي من بينها ملعب دورتموند، ستظل مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة عليها.

وإضافة إلى دورتموند، يشمل القرار أيضا العاصمة برلين، ومدن دوسلدورف وكولونيا وجيلسنكيرشن بغرب البلاد.

ولا تزال منطقة المشجعين بمدينة لايبزج، التي تستضيف مباراة البرتغال وجمهورية التشيك، في وقت لاحق اليوم، مفتوحة في الوقت الحالي.

وقال المسؤولون إنه ليس من الواضح تماما ما إذا كانت العواصف المصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط البرد ستضرب المدينة التي تقع شرقي البلاد، في انتظار تقييم آخر مقرر في وقت لاحق بعد الظهر.

وفي دورتموند، كان من المتوقع أن يتابع آلاف المشجعين الأتراك المباراة الافتتاحية لمنتخبهم الوطني في البطولة ضد منتخب جورجيا في منطقة المشجعين بميدان (فريدنسبلاتز) وفي منطقة المشاهدة العامة في (فيستفالنبارك).

وتردد وجود ما يصل إلى 80 ألف مشجع تركي بمدينة دورتموند ويعتزمون التجمع في المناطق المحددة سلفا قبل المباراة. وفقا لسلطات المدينة، علما بأنه تم أيضا إلغاء الفعاليات التي كان مخططا لها من جانب روابط مشجعي تركيا وجورجيا.

وصرح مارتن سوير، ممثل مدينة دورتموند ببطولة أمم أوروبا: "كانت دورتموند تتطلع وتستعد لإقامة حفل جماهيري ضخم يضم عشرات الآلاف من المشجعين الأتراك والجورجيين في المدينة. ومع ذلك، فإن سلامة المشجعين في مدينتنا هي أولوية بالنسبة لنا".