انجاز تاريخي لمنتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا

تمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق إنجازا تاريخيا بعد فوزه على نظيره الألباني 2-1 في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.

وكانت ألبانيا قد بكرت بالتسجيل وتحديدا بعد 23 ثانية عبر المهاجم نديم بيرامي، لكن المنتخب الإيطالي رد بسرعة وقلبوا النتيجة بهدفين للاعبي إنتر بطل الدوري أليساندرو باستوني (11) ونيكولو باريلا (16).

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن منتخب إيطاليا تمكن من الفوز بمباراته الافتتاحية لأربع مرات متتالية في كأس أمم أوروبا وكأس العالم، لأول مرة في تاريخه.

وتنتظر إيطاليا قمة نارية أمام إسبانيا في الجولة الثانية الخميس المقبل، فيما تلعب ألبانيا مع كرواتيا الأربعاء.

وكانت إيطاليا خالفت التوقعات في النسخة الماضية حين توجت باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ 1968.