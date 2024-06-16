إسبانيا توجه رسالة شديدة اللهجة في كأس أمم أوروبا

وجهت إسبانيا رسالة شديدة اللهجة الى جميع المنتخبات المرشحة لإحراز كأس اوروبا بفوزها اللافت على كرواتيا، ثالثة مونديال قطر، بثلاثية نظيفة على ملعب برلين الاولمبي أمام 65 ألف متفرج ضمن المجموعة الثانية في أول مواجهة بين منتخبين من العيار الثقيل في البطولة الحالية.

وسجل ألفارو موراتا (29) وفابيان رويس (32) وداني كارباخال (45+2) الأهداف، وتلتقي إيطاليا حاملة اللقب مع ألبانيا لاحقا في دورتموند ضمن المجموعة ذاتها.

وتتساوى إسبانيا مع المانيا في الرقم القياسي لعدد الالقاب القارية (3 لكل منهما) بعد أن توجت الأولى بطلة أعوام 1964 و2008 و2012.

وكانت المباراة اعادة لنهائي دوري الامم الاوروبية في يونيو 2023 على ملعب "دي كويب" في روتردام والتي انتهت بفوز إسبانيا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل صفر-صفر، كما التقى المنتخبان في النسخة الاخيرة من البطولة القارية وفازت اسبانيا ايضا 5-3 بعد التمديد.

وشارك الجناح الشاب لامين جمال اساسيا فبات أصغر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ نهائيات كأس اوروبا.

ويبلغ جمال الذي تألق في صفوف برشلونة الموسم الفائت، 16 عاما و338 يوماً، بعد أن كان الرقم القياسي السابق بحوزة البولندي كاتسبر كوزلوفسكي الذي خاض نهائيات نسخة 2020 التي أقيمت صيف 2021 بعمر 17 عاما و246 يوماً.