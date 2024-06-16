بافلوفيتش يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2029

مدد لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ألكسندر بافلوفيتش عقده مع الفريق لموسمين إضافيين حتى عام 2029 كما أعلن النادي البافاري.

وكان يافلوفيتش (20 عاما) استدعي الى التشكيلة الأولية لمنتخب المانيا المشاركة في نهائيات كأس اوروبا لكنه استبعد عنها قبل يومين من انطلاق البطولة لإصابته بالتهاب اللوزتين واستعيض عنه بلاعب وسط بوروسيا دورتموند إيمري دجان.

خاض بافلوفيتش، أولى مبارياته الرسمية مع بايرن ميونيخ الموسم الفائت فلعب 19 مباراة في صفوفه وسجل هدفين.

وقال بافلوفيتش في بيان "إذا كان المرض سلب مني حلمي باللعب في كأس اوروبا على ارضنا، فأني في المقابل مغتبط بعد تجديد عقدي مع بايرن ميونيخ".

أشاد به المدير الرياضي في بايرن ميونيخ ماكس إيبرل بقوله "هو قدوة من ناحية الجهود التي يبذلها من أجل الوصول الى القمة"، وأضاف: "سيكون أليكس أحد وجوه الفريق في المستقبل. انه من طينة اللاعبين الذين نرغب في الحصول عليهم لا سيما بأنه تدرج في صفوف الفئات العمرية حتى الفريق الاول وهو من مواليد ميونيخ أيضا".

انضم بافلوفيتش الى صفوف بايرن ميونيخ بعمر السابعة وأصبح لاعبا محترفا في نوفمبر 2023.

منحه مدرب بايرن السابق توماس توخل فرصته الأولى خلال الموسم الفائت فارضا نفسه اساسيا على حساب ليون غوريتسكا في نهاية الموسم لا سيما خلال مشاركته ضد ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. تبا/ز ر