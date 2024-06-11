موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026

حافظ المنتخب المصري على صدارته الرائعة لمجموعته الإفريقية الأولى وبفارق كبير بعدما عاد من غينيا بيساو بتعادل ثمين بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب 24 سبتمبر في بيساو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الإفريقية لمونديال 2026 في كرة القدم.

وهو التعادل الأول لمصر بعد ثلاثة انتصارات متتالية فعززت موقعها في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو الثانية مؤقتا بانتظار مباراة بوركينا فاسو وسيراليون (4 نقاط لكل منهما) المقررة لاحقا في العاصمة المالية باماكو.

وتقام الجولتان الخامسة والسادسة في مارس المقبل، أي بعد 9 أشهر من الأن حيث تلعب مصر خارج أرضها مع إثيوبيا ثم تستقبل سيراليون بالقاهرة.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع مباشرةً إلى كأس العالم 2026، بينما تخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل مركز الوصافة مباريات فاصلة لتحديد المتأهل الى الملحق العالمي.