فينيسيوس يرحّب بـ"الإدانة التاريخية" لثلاثة مشجعين وجهوا إليه إساءات عنصرية

رحّب مهاجم ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور بـ"الإدانة التاريخية" لثلاثة من مشجعي فالنسيا بالسجن ثمانية أشهر بتهمة توجيه إساءات عنصرية إليه، في حكم هو الأوّل من نوعه في إسبانيا، حصل أيضاً على دعم رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو.

وكتب المهاجم الشاب البالغ 23 عاماً على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "هذه الإدانة التاريخية الأولى ليست لي، بل لجميع السود".

وأصرّ فينيسيوس على أنه "دعّ العنصريين الآخرين يخافون أو يخجلون أو يختبئوا، إذا لم يكن الأمر كذلك، سأكون هناك للمطالبة (بالعدالة).

وتابع "طلب مني الكثير من الناس أن أتجاهل الأمر، وقال آخرون إن معركتي كانت بلا جدوى وأنه يجب عليّ فقط أن ألعب كرة القدم".

وبات فينيسيوس الذي قاد النادي الملكي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بتسجيله الهدف الثاني أمام بوروسيا دورتموند الالماني (2-صفر) في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في الاول من الشهر الحالي، مرشحاً جدياً لجائزة الكرة الذهبية، علماً انه تم اختياره أفضل لاعب في المسابقة القارية الأم.

وحُكِم على ثلاثة مشجعين لفالنسيا بالسجن لثمانية أشهر، بعد توجهيهم إساءات عنصرية بحق فينيسيوس في مايو 2023 ما أثار موجةً من الاستياء الدولي، وفقاً لبيانٍ أصدرته المحكمة العليا للعدل في فالنسيا الاثنين.

واقرّ المشجعون الثلاثة بإهانتهم المهاجم البرازيلي، كما حُكم عليهم بالمنع من دخول الملاعب لعامين في إطار إجراءٍ يُعرف بـ"الإقرار بالذنب"، وفقاً لبيان المحكمة.

وسيتحمّل المذنبون تكاليف الإجراءات القانونية حسب المحكمة التي أشارت إلى أن هذه الإهانات العنصرية تسببت في مشاعر من "الإحباط والخجل والإهانة" لدى اللاعب، مما أدى إلى المساس بكرامته.