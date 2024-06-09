ليفربول يعلن إصابة نجم الفريق بمرض خطير

قال نادي ليفربول الإنجليزي إن قائده السابق آلان هانسن يعاني من مرض خطير ويتلقى العلاج في المستشفى. ويقدم النادي الإنجليزي الدعم لأسرة لاعب المنتخب الأسكتلندي السابق، البالغ من العمر 68 عاما، والذي اعتزل عام 1991 لبدء مسيرة ناجحة كمعلق تلفزيوني.

قال نادي ليفربول في بيان يوم الأحد: «أفكار ودعم الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع قائدنا الأسطوري السابق آلان هانسن، الذي يعاني حاليا من مرض خطير ويتلقى العلاج في المستشفى، النادي على اتصال حاليا بأسرة آلان لتقديم دعمنا في هذا الوقت العصيب، وأفكارنا ورغباتنا وآمالنا مع آلان وجميع أفراد عائلة هانسن. سنقدم أي تحديثات أخرى فور تلقيها في الوقت المناسب، ونطلب احترام خصوصية عائلة هانسن في هذا الوقت».

انضم هانسن إلى ليفربول قادما من فريق بارتيك ثيسل الأسكتلندي عام 1977. وفاز المدافع بثلاثة كؤوس أوروبية وثمانية ألقاب للدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة ثلاث مرات في 620 مباراة مع ليفربول.